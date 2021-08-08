奧運熱潮捲全港　帶動商場人流及營業額增兩成

一連16日的東京奧運今日終於閉幕，隨着多名本港運動員遠征當地取得歷史性獲得6面獎牌的成績，本港多個大型商場亦因在奧運期間舉辦活動或直播賽事，成功帶動商場訪客人流和店舖營業額增長，預料人流及營業額將分別錄得按年20%及25%的升幅。有商場指，高峰期曾有超過5,000名市民於商場觀看賽事直播。

新鴻基地產表示，旗下3大商場觀塘apm，大埔超級城、元朗廣場直播約1,000小時今屆奧運賽事，而apm成為不少選擇觀看賽事的地點，每次舉行獎牌賽直播均吸引大批市民到場，賽事直播期間人流更較去年同期升30%至50%。其中人流最高峰的一次，為今屆男子花劍項目的決賽，香港代表張家朗出戰期間，有逾5,000名市民在場觀看。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，奧運熱潮加上消費券發放，令市民的消費意欲高漲，旗下12大商場的人流及營業額都有顯著的升幅。其中以電子影音、餐飲及運動相關的生意較去年同期升20%以上。以電子影音為例，有商戶提前預訂8月付款可享優惠，消費券首發日生意升逾2倍，產品之中又以iPhone、家庭電器銷情最好。

另外，信和集團旗下3個商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地亦於奧運期間舉辦打氣活動和直播重點賽事。商場亦成功吸引市民到場支持運動員及消費，以奧海城為例，商場在奧運期間，人流較平常增10%，預期商場整體生意會較去年同期增25%。