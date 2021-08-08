李永達秘密赴英　黨友突貼文「叫人衝、自己鬆」惹猜測　

日前有消息指，在違法佔領行動(佔中)案被判入獄8個月、緩刑2年的民主黨副主席李永達上周五晚(6日)已離開香港，獨自前往英國倫敦，料短期內不會返港，雖然李妻、前區議員陳樹英已向黨友證實消息，惟至今仍未交代離港原因及會否辭任副主席職務。李離港消息昨日(7日)傳出後，有網民在民主黨貼文下留言批評李「走佬」；亦有年輕中央委員會成員晚上在社交媒體貼文指「#叫人衝#自己鬆」，更獲部分黨友讚好，惹來外界猜測是否暗批李永達，亦預料事件或進一步加劇黨內分化。

對於李永達突然被揭發已離港，該黨中央委員會委員冼卓嵐表示，陳樹英在黨內群組證實李離港消息後，黨友「枱面上」沒有再追問李離港原因及有否辭職，但他心中對此亦存有疑問。他又認為李在違法佔領行動(佔中)案件被控罪時選擇認罪，相信李的為人，難以理解李為何在沒有控罪在身時就離港。

冼又指，由於李未親自與黨友解釋，故大部分黨友不會未審先判。至於事件會否為黨內帶來憂慮，他指個人憂慮不大，亦難以評估對該黨的影響，強調現時有機制安排其他領導層成員暫時代為處理黨務。

雖然民主黨疑似「吹和風」，但同為該黨中央委員會成員的蘇逸恒昨晚於Facebook貼文，指「#叫人衝#自己鬆」，該黨副主席梁翊婷、荃灣前區議員賴文輝及觀塘區議員黎寶桂均有讚好貼文，事件耐人尋味。

另外，民主黨Facebook昨晚貼文呼籲市民支持今天(8日)舉行的港隊場地單車比賽，但亦惹來不少網民留言要求該黨回應李是否已「走佬」，又有人揶揄「李永達成功衝線，走佬爭先賽奪標」。

前議員、同屬民主黨的林卓廷因參與去年民主派「35+」初選，涉違反《港區國安法》被還押，最後辭去黨內副主席職務，李永達及後稱在探望在囚黨友時，被「力勸出山」，最後他在6月底舉行特別會員大會中，無競爭下當選接替副主席一職。他上任後強調首要工作為與黨員加強溝通，穩住「軍心」，更呼籲黨友在被捕或被撤銷區議員資格事情上，不要過分驚恐或者作出太激烈反應，豈料一個多月後他已秘密離港。