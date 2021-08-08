奧運推廣活動吸萬人參與　霍啟山冀體育普及化

隨着東京奧運將於今晚(8日)閉幕，由港協暨奧委會成立的「香港奧林匹克之友」主辦的奧運推廣活動「香港隊加油」亦會隨之結束，而2項壓軸活動包括虛擬運動體驗及香港地區體育會聯會5人足球區際比賽，分別於奧海城及銅鑼灣維多利亞公園舉行。主辦單位表示，為期17天的活動期間，舉辦了多項文化及體育活動，並吸引過萬名市民參與。

協辦單位「啟鑰」主席、足球總會副主席霍啟山指，港隊在今屆東京奧運大放異彩，奪得6面獎牌的驕人成績，凝聚了港人，並盼望奧運過後市民能續支持香港本地運動。他又期望政府能檢視體育政策，除培訓精英運動員外，亦應投放更多資源將體育普及化和產業化，讓小朋友能自幼接觸運動，培養興趣。

至於今日下午5時舉辦的五人足球賽亦有多項賽事，包括18歲男子賽、8歲男女混合賽，以及女子公開賽。勝出隊伍有機會被選派參加明年擬舉辦的「粵港澳大灣區足球比賽」。霍冀藉活動推廣5人足球，特別是希望有更多女士參與，目標是全港18區都可以發展女子足球隊。

香港游泳運動員江忞懿則表示，今屆東京奧運是香港隊的夢幻之旅，獎牌數目史無前例，其好友何詩蓓兩奪銀牌外，每面獎牌都令她感觸。她又表揚並感謝每位香港運動員，無論有無獎牌，都是香港的驕傲，直言「香港運動員係得嘅」。