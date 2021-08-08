有酒樓設消費券100元最低消費額　疑違反相關規定

電子消費券首期2,000港元於上周日(1日)起發放，帶動市民消費意欲上升，惟有商戶就消費券設最低消費額。有讀者投訴指，打算周日以消費券到酒樓飲茶，但該店貼出「溫馨提示」，指若用支付寶、微信支付、八達通付款，需消費滿100港元才能使用，東網正就事件向各支付平台查詢。

有酒樓貼出「溫馨提示」，指若用支付寶、微信支付、八達通付款，需消費滿100港元才能使用，東網記者以顧客身份致電該食肆，詢問有關最低消費額，接線員工直認不諱，表示最低消費滿100港元才能使用消費券。當記者表示使用消費券不設最低消費要求，該職員稱「要問一問公司負責人」，其後記者打算再次致電該食肆，惟未能打通。

對於消費券設有最低消費限制，財政司司長陳茂波今日(8日)於網誌表示，使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費，如果有商戶違反規定，儲值支付工具營運商或消委會等會跟進。消委會總幹事黃鳳嫺早前亦評論指，認為設有最低消費限制做法不合理，就算顧客只花費1港元，商店都應該收取消費券。