暴雨來襲北區淪澤國　上水坑頭村村屋一周內3度水浸

天文台於今日(8日)下午4時25分，發出新界北部水浸特別報告，其中在上水一帶，在發出報告後1小時內，該區錄得超過70毫米雨量。暴雨期間，近期屢遭水浸侵襲的上水坑頭村，今日又再次被黃泥水包圍。據村民提供的片段顯示，暴雨期間村民均狼狽不堪，渾身濕透，需涉水而行，水深及至小腿，行人路宛如一條小型河道，屋內家具隨水漂流。有村民表示，今日已是近一周內第3度水浸，對此感到極為絕望，全村無人幸免，對水浸一事均束手無策。

其中於上月25日，上水坑頭村由於渠道未及疏導雨水，有約10幢村屋受「洪澇」所困，居民要冒雨在家門堆疊沙包陣及裝上擋門板，阻止夾雜沙泥的雨水湧入屋內。惟居民縱使不停用水桶舀水「救災」，水浸仍深及膝部，需報警求助。有居民質疑村內大渠一直被垃圾淤塞，一旦遇上滂沱大雨便釀成水浸。

另外，警方於下午4時03分接獲上水天平山村的居民報案，指因大雨緣故，雨水湧入屋內，約10名村民無法離開。消防接報到場，發現沒有即時危險，毋須疏散。

其中居於天平山村的曾小姐表示，近期水浸情況愈趨嚴重，其單位曾兩次水浸，今午水位更深及至其腳眼位。她推斷因附近水渠淤塞，同時附近多項工程正在動工，導致水浸情況加劇。

天文台表示，新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。