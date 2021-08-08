政Whats噏：陳梓維搵到工仲頹？　網民叫佢搵議員幫手

雖然陳梓維搵到工，但就話難以解決眼前一切問題，仲要搵唔到人幫。

區議員宣誓「加辣方案」傳出後，觸發超過200名泛民主派區議員遞辭職信。儘管辭職潮已告一段落，但亦隨即面對有關溫飽嘅問題。油尖旺前區議員陳梓維辭職後都有喺社交平台分享搵工進度，日前佢都話搵到新工，但睇嚟好似仲有啲煩惱喎。

陳梓維尋晚(7日)喺Facebook貼文，話「唉，搵到工又點呀，可以解決眼前一切問題咩，想搵人幫唔知搵邊個」。有網民問佢有咩需要協助，有人都表示願意幫佢，亦有人講笑叫佢搵議員幫囉。

佢早前接受傳媒訪問時就表示希望繼續喺地區服務，曾經應徵過手機維修學徒，其中一個目的係想幫街坊，幫街坊解答電話問題，其次係佢自己部電話都成日壞。佢上星期四(5日)就宣布有工返，但佢就無開估自己返咩工。

其實佢自上任以嚟已經備受關注，當時已經有好多街坊唔客氣，勸佢盡早退位讓賢。不過佢對傳媒形容自己表現不過不失，都算係合格嘅分數，承認自己處理個案可能會有點甩漏，但大致有8、9成都處理咗㗎啦，所以都會用平常心去面對正常嘅批評喎。