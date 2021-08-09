處理越南難民　打擊非法勞工　入境處執法挑戰不斷

入境處執法部走過不同時代，經歷風雨不可勝數。自1972年調查科成立以來，一直不遺餘力打擊非法勞工，以往他們以內地訪客為主，多於建築地盤被截獲。至近年水貨活動日增，而非華裔非法勞工亦有所增加，甚至有人濫用免遣返聲請機制來港工作。入境處密切監察趨勢，因時制宜實行針對性行動，一方面巡查相關地點收集情報，適時進行清剿，另一方面加強宣傳提醒僱主，並設立不同舉報方法進行打擊。

另外，參與處理越南難民和船民問題亦是部門一大成長里程碑，從上世紀70年代中期，一艘貨輪載運3,743名難民抵港開始，自此有逾20萬名越南人來港尋求庇護。入境處肩負審訂難民身份的工作，處理他們移居海外、本地收容及遣返越南的安排。至1998年，政府取消「第一收容港」政策，望后石越南難民中心亦在2年後關閉，代表本港史上一個嚴重的移民問題終得解決。

時至今日，入境處仍然挑戰不斷，例如自2014年3月實施統一審核機制後，提出免遣返聲請的人數日趨上升，處方為保障社會安寧，對部分具風險人士實施羈留政策。本月1日起生效的《2021年入境（修訂）條例》，當中包括優化統一審核機制的程序，以盡快將聲請被拒者遣送離境，同時亦大幅提高對僱主僱用非法勞工的罰則，加強阻嚇作用，令港人生活更受保障。