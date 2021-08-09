市民疫情下租船出海受騙　西貢警方今年5至7月接獲6宗

全球各地在疫情下推出不少出入境政策限制，旅行的機會減少，不少市民繼而在港租船出海，但西貢分區發現，今年5至7月期間，該區出現6宗針對出租船隻的騙案，受害人在網上支付費用後，活動當日「船無出現，人亦聯絡不到」，每宗案件涉及數千至數萬元不等。警方提醒市民在租用船隻時，小心留意商戶的資料，選擇信譽良好的商戶。另外，為了加強區內居民的防罪滅罪意識，西貢分區的「鄰里守望」計劃，現時已覆蓋區內逾半村落，可及時把最新的罪案趨勢傳播開去。

西貢分區指揮官黎高賢總督察表示，暑期期間多了市民選擇出海活動，該區亦於2018年開始首次出現出租船騙案，單就今年5月至7月便有6宗案件，共涉及約7萬元。騙徒會先在社交媒體刊登廣告，聲稱可以提供遊船河，出租遊艇及水上電單車等服務，當有市民對其服務感興趣，騙徒便會在網上與其交涉，並要求事主付按金，不少市民至活動當日無法聯絡騙徒，始知受騙。黎呼籲，市民在尋找出租船時可多做資料搜集，切忌心急，多留意該公司其他用戶的評語，以減低受騙風險。

西貢分區助理指揮官(行動)容健軾高級督察則表示，除傳統的宣傳方式外，西貢分區亦會透過社交媒體，把最新的罪案趨勢及防罪信息，傳送予西貢的居民，希望他們可透過計劃在自己的社交網絡內傳出去，做到「一傳十，十傳百」的效果，提升防罪意識。現時該區有超過400名「鄰里守望大使」，覆蓋70條鄉村，佔總數135條鄉村的一半，成效顯著。