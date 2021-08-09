四大學合研網上工具　偵測學習障礙

本港多達12.6%人口有讀寫障礙，雖然及早偵測學習障礙對治療相當重要，但常見的面對面個人評估，對教師、臨床專家、家長而言，都耗費人力及資源，導致一些兒童延誤評估及治療。由中大、城大、教大、浸大組成的一支研究團隊，著力研究影響兒童學習能力的因素，並開發一套網上工具偵測兒童於中文、英文、數學方面的學習困難。有關研究由中大心理學系教授Catherine McBride統籌，獲教資會主題研究計劃及研資局高級研究學者計劃合共撥款逾4500萬元。

有關研究名為「探索綜合多種模式的測試和預測早期學業成就的方法—中文、英文和數學」。團隊將建立一個多模式縱向模型，利用行為學、神經學、遺傳學和其他背景資料，來預測兒童的中文、英文、數學學習成就。模型的開發將建基於一個世界級的早期學習數據庫，其中包括來自雙胞胎、非雙胞胎、兄弟姊妹及父母的數據。

同時，考慮到新冠疫情的威脅，團隊正開發低成本、高效率、容易使用、具有自動評分功能的網上評估工具，讓家長、教師、臨床專家評估每個兒童的學習概況，並盡早識別高學習困難風險的兒童，例如讀寫障礙、書寫障礙、運算障礙、閲讀理解能力欠佳等，從而度身定製教學計劃，長遠提升香港教育質素。