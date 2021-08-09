見證神奇港隊夢幻之旅

東京奧運在疫情下順利閉幕，香港隊於今屆奧運取得空前成就，勇奪1金、2銀、3銅的神奇亮麗成績，數目為史上之最。今屆氣氛亦是歷屆最濃，各大商場因為直播奧運而變得墟冚，大電視底下，擠滿數以百計為港將打氣的市民。香港運動員為全城帶來17天夢幻之旅，他們拚盡全力，在這個最高舞台上努力突破自己界限，挑戰世界最強，無論結果如何，都讓港人自豪，而我們對運動員的支持也不應止於奧運熱潮，正如何詩蓓所說：「希望不只是4年一次的奧運才有，要一直支持香港運動員。」

今屆香港隊46名運動員取得奧運資格，獲得45張入場券，並出戰38個項目，「牛下女車神」李慧詩在奧運閉幕日勇奪銅牌後，港隊累積多達6面獎牌，總數甚至超越歷屆總和，而單計這6面獎牌得主，7名香港運動員從恒基兆業地產贊助的「恒基精英運動員嘉許計劃」獲得1,500萬元獎金，連計躋身賽事8強的運動員所獲的相應獎金，香港隊於今屆東京奧運合共獲得1,937.5萬元獎金。

23歲張家朗7月26日勇奪香港久候25年的金牌，個人奪得500萬元獎金，為港隊「大豐收」揭幕。當日「193劍神」張家朗連過5關，即使面對世界第一科干尼、上屆金牌得主加路素，他都未有退縮，勇敢表現振奮人心。張證明了香港健兒也能做得到：「大家覺得香港是一個很小的地方，甚麼都輸蝕，我不太喜歡這種心態，我們也可以做到的！」

有的運動員第一次去奧運，有的卻是最後一屆；在羽毛球混雙首次出戰的鄧俊文與可能是最後一戰的謝影雪正好是這樣配搭。今屆奧運「鄧謝配」闖進4強，創出香港該項目史上最佳成績，二人收穫125萬元獎金。4強對中國、銅牌戰對日本，雖然實力有距離，對手落點亦刁鑽，但二人依然「左飛右撲」，每一球都努力去救，一幕幕熱血畫面令人留下深刻印象。「由第一場已經好辛苦，一分分頂住，我們每一球都很努力，即使落後都沒有放棄。」謝影雪的最後之戰，想讓年輕球員知道：「好努力、好堅持，真的有機會打到好成績。」

張家朗說：「運動員是很天真的職業，因為就算很努力，都未必有回報，希望大家多多支持。」陳晞文就是憑着對滑浪風帆單純的熱愛，支撐自己走過這21個年頭。這種天真的「喜歡」，即使9年前經歷過撞船意外，斷了5條肋骨，切除整個脾臟後，但也依然絲毫不減熱愛。她以第8名完成，在生涯最後一個奧運會突破自己最佳成績，「平安走到終點」：「前兩日很大風，我忽然覺得，我真的很喜歡滑浪風帆。」

空手道是今屆新增項目，然而下屆巴黎奧運已被剔除，劉慕裳把握了這個可能是「一生一次」的機會，為香港空手道取得零的突破，贏得銅牌。香港女子乒乓球隊的杜凱琹、蘇慧音也述說同一故事：「見到幸福要夠膽攞！」當然運動員也會面對失敗，正如李慧詩也在短短5日，經歷重重波折，最後憑堅持及信念，以一面獎牌粉碎了外界種種質疑，也為港隊在東奧畫上完美句號。謝謝一班香港運動員，令在疫境下的港人，帶來無限正能量。