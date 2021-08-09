東方日報A1：香港驕傲　揚威東奧

憑着單車代表「牛下女車神」李慧詩昨日在場地單車女子爭先賽壓軸再添一面銅牌，香港代表隊最終以1金、2銀、3銅，出征今屆日本東京奧運「大豐收」，共贏得6面獎牌，創下自1952年首次征戰赫爾辛基奧運，69年來最彪炳戰績！過去兩星期，市民投入追看賽事，奧運熱潮前所未有；本港早前遭受疫情及社會動盪連番打擊，被鬱悶的氛圍籠罩；而港隊運動員在場上奮戰的畫面，振奮人心，不屈不撓的精神，令港人動容之餘，亦為香港注入正能量！

奧運開幕第4日，「少年劍神」張家朗為港隊打響頭炮奪得花劍金牌，之後何詩蓓在游泳連奪兩銀。而杜凱琹、李皓晴、蘇慧音在乒乓球女團，及劉慕裳在空手道女子個人形，創下港隊史上一日內奪得兩銅的佳績，加上李慧詩奪銅，成就港隊輝煌的一章。

香港隊的奪獎故事，由李慧詩（Sarah）掀起最後高潮。失落女子競輪賽後，在伊豆單車館舉行的場地單車女子爭先賽成為Sarah衝擊獎牌的最後希望，賽事連鬥3日，過程驚險峰迴路轉。李慧詩首日先贏立陶宛老將古柏卡迪，16強卻不敵英國的瑪真特，跌落復活賽鬥美國葛比，結果成功復活進級12強；次日賽事李慧詩先贏法國新星古洛絲，8強重遇英國的瑪真特，李慧詩這次成功復仇，直落兩局2比0淘汰對手，殺入煞科日的4強戰。

昨日早上，李慧詩在4強0比2不敵烏克蘭的史特莉高娃，雖然無緣入決賽，全力爭戰銅牌，她火併世錦賽「三料冠軍」德國的軒治，結果Sarah兩回合均大勝對手，以2比0獲勝奪得銅牌，亦是她繼2012年於倫敦奧運女子競輪賽銅牌後，前後橫跨9年，個人生涯添第二面的奧運銅牌，亦是港隊歷來首位在兩屆奧運奪得獎牌的運動員。港隊今屆奧運持續兩星期的奪獎之旅，不斷創造歷史，由張家朗的金牌開始，到李慧詩壓軸銅牌結束，畫上完美句號。

港隊運動員爭戰拚搏，市民觀賽亦看得起勁，落力打氣。觀塘的大型商場近來成為奧運賽事直播的「觀賽勝地」，陳先生昨早特地駕車到來觀賞比賽，望子成龍的他表示，近期讓小朋友學習不同運動，將來或能成為運動員為港爭光。而居住中環的蕭小姐則笑稱商場氣氛非常好，又領取商場提供的打氣棒，為李慧詩打氣。

另一邊廂，香港體育學院的師弟妹亦深受李慧詩啟發。今年20歲的單車學員梁敬鴻，認為年輕運動員要放膽追求夢想，不可輕易放棄，儘管香港全職運動員的路難行，但見今屆港隊成績驕人，相信會有更多人考慮轉做全職運動員。另一位單車學員吳思穎練習單車8年，對李慧詩奪得銅牌非常興奮，指對方練習時無論多辛苦也會堅持下去，態度認真，是自己的學習榜樣，希望下一屆奧運也可參賽。