東方民調：教職員投身黑暴　削教學研究質素

香港在世界最佳留學城市排名續跌，排名機構指出，留學生主要關注生活成本，認為香港的大學及政策制訂者，須確保學生不會因學習成本高，而影響在港留學意欲。僱主招聘活躍度亦大跌，建議香港高等教育界應繼續培養具有僱主重視的技能的畢業生。

這次排名比較全球115個留學城市，香港在其中4個指標均出現跌幅，包括大學排名、城市嚮往度、僱主招聘活躍度及生活成本。學友社學生輔導顧問吳寶城稱，成績或其他表現優異的國際生，或有獎學金等資助到海外交流或留學，但對於一般留學生，香港生活費高，特別是住宿方面，因未必所有學生都能入住宿舍，加上其他衣食行的成本，留學生來港的生活成本仍然很重。

此外，近年香港教育質素及環境亦受政治氣氛影響。QS於6月公布另一份「世界大學學科排行榜」，今年香港上榜的7所院校當中，4所的排名均下跌。有研究教育政策的團體分析指，過去兩年不少大學教職員積極參與，以及推動學生參與社會動亂，質疑他們將心力花在教學及研究以外的地方，從而影響大學教學及研究質素。

受社會運動及新冠肺炎疫情打擊，香港的大學畢業生失業率創11年新高，大學教育資助委員會最新數據顯示，去年8所大學的畢業生整體失業率達2.9%，平均薪酬亦下跌，暫緩求職轉往升學的畢業生人數亦較前年增加。在8所大學中，香港中文大學的失業率最高，達5.7%。有資深人力資源顧問及教育界直言，中大情況或更反映不少僱主對大學畢業生有顧慮，大學形象已受相當程度打擊。

香港校園被政治化，教育局長期視若無睹，以致香港教育病入膏肓。香港教育專業人員協會被內地官媒批評運作偏離宗旨、不務正業，變成不折不扣的政治組織，必須剷除此「毒瘤」，又指教協誤人子弟、毒害下一代。教育局近日才宣布，不再視教協為教育專業團體，全面終止與教協的工作關係，包括不與教協舉行會議、暫時不會處理其轉介的個案、不承認其成員身份，以及不承認其教師培訓課程。