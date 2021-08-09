東方民調：校園政治化　生活成本高　留學生卻步

世界最佳留學城市香港排名連續兩屆下跌，在6個評分指標中更有4個顯著退步。近年香港校園被政治化，又受到新冠肺炎疫症夾擊，負面影響未來恐持續。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者憂慮香港的大學優勢漸失，吸引力及競爭力大減。除了生活成本高昂令留學生卻步外，政治因素亦影響香港的大學形象，社會動盪不安恐減低留學生來港意欲。受訪者批評香港教育千瘡百孔，病入膏肓，教育局長期姑息導致後患無窮，當局應及早正本清源。

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新2022年度「世界最佳留學城市排名」，香港位列全球15位，較上屆微跌一級，亦是連續兩屆錄得跌幅。QS指香港排名受各指標排名下降影響，未有證據反映與《港區國安法》及新冠肺炎疫情有關。世界榜首連續3年由英國倫敦奪得，韓國首爾與日本東京並列世界第3及亞洲榜首，香港成為亞洲第3。新冠肺炎疫情肆虐，影響學生未能來往各地學習，QS因此跳過了一年的排名，直接跳到2022年。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP，成功訪問317名18歲或以上市民，結果顯示，對於世界最佳留學城市排名，香港連續兩屆下跌，37%受訪者無奈指香港的大學吸引力大減；35%感到優勢漸失；16%認為排名有跌無升已響起警號。

國際學生在港留學，關注生活成本高昂，31%受訪者批評吸引留學生來港政策不足；29%直指香港衣食住行樣樣貴；26%稱生活費高令留學生卻步。

僱主招聘活躍度低，另有統計指香港的大學畢業生失業率創11年新高，48%受訪者認為，政治環境影響大學形象；38%認為黑暴疫症夾擊，減少招聘。

反映城市對學生吸引力的「城市嚮往度」指標，香港亦下跌，42%受訪者認為，社會動盪嚇怕留學生；39%則批評廢官治港，令競爭力下跌；14%認為安全城市形象大減。

另一項世界大學學科排名中，香港的大學排名亦插水，48%受訪者批評教職員心力花在黑暴所致；24%更稱香港追不上國際步伐；22%認為是教研質素下跌。

校園政治化，教協被指鼓吹港獨黑暴，教育局至今才割席，29%受訪者批評教育系統已千瘡百孔；28%斥當局長期姑息，後患無窮；26%斥當局行動太遲，應及早正本清源。

綜觀情況，大部受訪者批評香港吸引力大不如前，廢官治港令競爭力下跌。香港生活成本高、社會動盪不安、教研質素下跌，令香港形象被「扣分」，留學生對香港興趣大減是響起警號。