中電設超級電池系統　為機場提供後備電力

香港國際機場擴建設施相繼落成啟用，香港機場管理局需要增加額外的後備電力，應付緊急情況。中華電力與機管局合作設計全港最大型的電池儲能系統，最高輸出功率達4兆瓦，容量相等於逾55,000部10,000mAh (毫安培小時)流動充電器，能為機場提供環保和安全可靠的緊急備用電源。該系統6月已運作，未來可應用於提供後備電力的樓宇及各行各業。

電池儲能系統由中電源動有限公司負責建造、安裝及校驗，體積約為3個40呎貨櫃，重75噸。該系統可將機場現有發電機組進行例行測試時產生的電力儲存備用，並在有需要時，配合發電機組為客運大樓及其他設施提供額外的緊急供電。整套系統採用貨櫃設計，底部有車輪，方便調動到機場不同位置使用。

電池儲能系統內置智能系統，能監察和控制電池運作。另外亦安裝了冷氣預調系統，能通過大數據運算分析，預測未來24小時客運大樓的製冷量需要，自動調節及輸出所需的冷氣溫度，以節省能源。

數據顯示，結合冷氣預調系統及機場於今年更換的兩台5,000噸新製冷機，將可以削減每年約510萬度電，相當於近1,200個住宅用戶一年的用電量。冷氣預調系統未來亦會應用於其他客運設施及於未來落成的三跑道。

中電未來將繼續向其他合適的業界推介電池儲能系統，為鼓勵建造業界在工程地盤採用電池儲能系統，亦已制訂作業指引供業界參考。