港隊東奧創歷史佳績　楊德強：將檢視體育項目進入精英制度門檻

香港代表隊出征今屆日本東京奧運「大豐收」，最終以1金、2銀、3銅，共贏得6面獎牌，創下69年來最彪炳戰績！港隊今次在奧運取得好成績，令人關注體育訓練制度，體育專員楊德強今日(9日)在電台節目中表示，本港精英培訓制度，並非只支持曾獲獎牌的項目，現時有60個體育項目獲康文署資助，資助金每年有幾億港元，當中20個表現較好的項目，進入體育學院的精英培訓制度。政府只對取得獎牌的項目才給予支持並非實情，近年一些新興項目亦進入了精英制度，例如劍擊、空手道、帆船及馬術。

對於是否有需要調整進入精英制度的門檻，楊表示在奧運後可全面檢視。他稱，精英培訓制度門檻要適中，不能太低，會參考其他國家及地區的做法，而就有關的計分制，將再聽取體院、各體育總會、運動員及教練等的意見。

楊又稱，啟德體育園落成後，本港將有場館舉辦國際賽事，香港未來會申辦更多賽事，讓本港運動員在主場參與，爭取積分參加奧運等賽事。另外，政府過去數年已大幅增加資源，不論運動員選擇暫停學業或繼續升學，都會有支援，強調運動員的出路已較以往闊，希望家長及學生都可以了解到。

東京奧運香港代表團團長貝鈞奇在同一個節目上表示，今次港隊成績是史無前例，是各方面努力取得的成果，包括備戰工作做得充足，運動員發揮出色，在劣勢下迎難而上，永不言敗。對體壇未來發展，貝鈞奇表示樂觀，期望日後可以爭取到更多資源及社會關注，發展一些具潛質的項目。

浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德則認為，基層選才及社會文化因素，是本港體育發展的障礙，由於基層選才要從學校做起，惟現有教育政策不利術科發展，要考慮長遠如何讓體育及教育政策接軌。他亦憂慮青少年是否願意接受艱辛訓練，以及家庭是否支持亦是問題。現時體院已與各大學簽署備忘錄，精英運動員退役後，只要達到入大學最低門檻即可入學，對退役精英運動員支援不錯。

另外，疫情令社區及學校體育活動暫停，青少年接觸體育項目的機會減少，他建議政府可檢視是否可重啟部分活動。