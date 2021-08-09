全民檢測未覓得新冠確診者　衛生局料社區無感染源

澳門一家4口上周二(3日)確診感染新冠肺炎，並驗出帶Delta變種病毒後，當地政府翌日(4日)宣布進行全民病毒檢測，截至昨日(8日)凌晨2時，澳門全民檢測累計採樣逾61萬人，連同自行前往檢測的人士，合共逾71萬人完成檢測，未有發現確診個案。澳門衛生局局長羅奕龍今早(9日)在電台節目表示，初步判定澳門社區現時沒有傳染源，惟新冠病毒潛伏期較長，故仍要保持高度警惕及密切監測。

當局現階段重點鎖定與4名確診者有可能接觸人士，不斷擴大隔離措施，實施精準防控。他又透露，澳門至今仍有逾4,600人未作核檢，涉及旅客入境澳門及登記健康碼使用的證件不一，部分人或已完成核檢，當局會作進一步跟進。

羅續指，全民檢測顯示無人染疫、結果全屬陰性，不代表行動無意義。他重申，當局一方面要做好病人救治工作，另一方面要注意Delta變種病毒的院內感染風險，與此同時，通過流行病學調查，找出社會傳播風險最高的重點人群，包括確診者的密切及次密切接觸者，以及共同軌迹人士，目前已有1,253人於指定地點醫學觀察，相信有關人數會不斷上升。

問及澳門應否多做幾次全民檢測，羅奕龍承認，全民核檢首日大排長龍，對當地市民造成不便，當局已即時檢討及整頓，有信心若再次全民檢測可做得更好。澳門山頂醫院醫務主任戴華浩補充指，當局正招募社區及私人醫護人員，並在日後考慮在每個採樣點設通道，以及在社區設較小站點，讓長者及有需要人士可免預約檢測。