新冠疫苗即日籌擴展至60歲或以上人士　每日共派發4600個

本港長者接種率偏低，政府為求「谷針」，今日(9日)宣布，由周三(11日)起「長者即日籌」年齡限制由原本的70歲以上，擴至60歲或以上長者適用，毋須網上預約，在派發籌號當天的指定時段於24間社區疫苗接種中心便可接種新冠疫苗，私家醫院除外。

政府發言人說，為70歲或以上長者派發「即日籌」的安排自7月29日推行以來，社區疫苗接種中心運作暢順。在評估實際情況後，決定將「即日籌」擴展至60歲或以上人士。

「即日籌」派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。社區疫苗接種中心每日下午1時30分至2時30分關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時30分。

發言人說，在8月份內，24間社區疫苗接種中心每日合共派發約4600個「即日籌」。由於場地限制，位於東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心每日分別派發100個籌，其他設於私家醫院以外的社區疫苗接種中心每日各派發200個籌。

因應社區疫苗接種中心運作的最新安排，位於伊利沙伯體育館、鴨脷洲體育館和香港國際機場的社區疫苗接種中心將派發「即日籌」至8月31日。