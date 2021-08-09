前輔警參與示威並擲樽　官指欠悔意判囚7周

曾任輔警及教師的男子去年2月參與旺角的示威活動，並向人群擲膠樽，因此被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。經審訊後於上月被裁定罪成。他今天（9日）在九龍城法院被判即時監禁7星期。裁判官鄭念慈認為他毫無悔意，故拒絕考慮社會服務令，選擇判處短期監禁以提高阻嚇作用。

25歲被告陸冰溢，報稱無業。資料顯示，陸過往曾任職中學教師，也曾當輔警，駐守觀塘警署。他被控於2020年2月29日，在旺角彌敦道作出擾亂秩序行為，即向人群拋膠水樽。

辯方求情指，被告中學成績年年考第一，是一位聰明、好學、有良好態度的年輕人。被告是家中獨子，與家人關係良好。同時喜愛運動，曾擔任帆船隊隊長。被告自知身份敏感，故沒有參與示威活動，亦非穿着黑衣、攜帶工具的示威者。本案已經為被告人生帶來很大轉變，希望法庭考慮判社會服務令。

裁判官鄭念慈聞言立即反駁，指出被告在人群中拋擲水樽才是本案最大問題，因被告的行為會挑動在場市民的情緒，而一個人犯法，自然會影響他的人生。判社會服務令的其中一個條件是被告必須表達悔意，惟感化官問被告是否拋擲水樽的人時，被告並無回應，故法庭不會考慮社服令。裁判官指本案發生時現場人數眾多，雖然無證據顯示被告拋擲水樽導致有人受傷，但他的行為會引起他人效法，引發漣漪效應，情況可能一發不可收拾。裁判官以8星期監禁為量刑起點，考慮被告的良好背景，酌情扣減1星期，判被告入獄7星期。