郵政工會指人手不足難以安排打針　冀當局延遲接種疫苗限期

公務員事務局早前向所有政府僱員發出「以接種疫苗取代定期檢測」的通知，希望可於9月1日前完成至少一劑的疫苗接種，9月1日起檢測須自費，未有接種疫苗或沒有做檢測，亦未能提供合理原因的員工，可能會受到紀律處分。香港郵務職工會理事長張偉權今日(9日)於電台節目表示，郵政部門人手緊張，同事難以預約到合適時間前往打針，冀當局把接種的限期延遲。

張偉權表示，部門同事都有意接種疫苗，惟部門人手緊張，難以安排前往接種，即使想預約亦找不到合適時段。即使已安排一些已退休人員回部門協助，但人員未清楚很多新服務，最終要上司或其他人員協助或監督，他要求當局考慮可否把需要接種的限期延遲。

郵政署助理署長陳向黎則指，郵政署有6千多名人員，截至本月5日，有約63%、即3,800多人已接種第一針，另外18%、約1千人預約本月接種。預計到本月中，有約80%郵政署人員至少接種第一劑疫苗。

陳又指，部門有透過內部調派人手，同時聘請數十名剛退休的臨時員工作為替補，並解釋，由於郵局分散，如果安排外展隊為每個郵局的員工打針，可能出現整個局的員工翌日一同放假，但郵局不能暫停運作，故有關安排不太合適。