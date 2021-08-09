涉長沙灣政府合署外縱火　男子認暴動罪候判

前年10月一名電腦技術員在他人撐傘掩護下，在長沙灣政府合署外有所動作，未幾政府合署大閘便起火。技術員事後被控暴動、在身處非法集結時使用蒙面物品和管有物品意圖損壞財產3罪。技術員今（9日）在區院承認一項暴動罪，法官陳廣池明言判監屬唯一選項，將技術員還押至本月27日判刑，期間為他索閱其背景報告。

被告鄭智聰（33歲），承認於2019年10月27日，在深水埗欽州街與長沙灣道交界參與暴動；他另面對的其餘2罪則擱置法庭存檔，未經批准不予繼續檢控。法官陳廣池指被告當日穿戴帽及面罩，攜帶打火機、白電油、碎布等，猶如恐怖分子 。他決定替被告索取背景報告，只是為了協助法庭量刑，了解何以一個30餘歲的香港人有如此大改變。法官又認為控方算仁慈，並沒有控告被告串謀縱火罪等罪。

案情指當晚約70人聚集在長沙灣政府合署外，並架設路障，又在捲閘外衝擊政府合署，警方則在對面一天台監視並拍攝。被告當時頭戴黑色鴨舌帽、面罩；身穿黑色上衣、長褲、手套、鞋及有2道粗螢光間條的背包，他在政府合署外蹲下並搜尋背包內物件，有人則以黃色雨傘遮掩被告。

不久，政府合署一道捲閘外起火，而被告就在起火處相近，並手持一個玻璃樽。警員見起火便自政府合署停車場衝出來追截，在數米外截獲被告。被告在奔跑時手持一銀色金屬棒。警方其後在被告背包搜獲點火槍、頭盔、毛巾布碎等。警方另在政府合署外檢獲玻璃樽、打火機、載有易燃液體的樽等物品。