海洋公園水上樂園中秋節開幕　門票今午5時網上發售

虧蝕連年的海洋公園獲政府「泵水」67.9億港元「救亡」，其重頭戲水上樂園延期多時，今終有開幕日期，園方今日(9日)公布，將於今年9月21日，即中秋節當日開放水上樂園，其中一項主打設施為8條17米高的彩虹滑水道「八彩天梯」，相信屆時將吸引大量人流。開幕優惠期間，成人票價由320港元起，小童票價由225港元起，而長者及殘疾人士則會有150港元的優惠，惟開幕優惠以後或會調高價格。

水上樂園周一至周五的營業時間為上午10時至下午6時，而周六日將會延長至下午7時。為遵守政府防疫規定，水上樂園入園人數上限為50%，即約4,500人。門票將採用動態定價系統，市民最快可於今午5時網上率先購票，之後亦會推出「早鳥優惠」等。園方提醒市民，入場時盡量帶備可重用口罩，於遊玩設施時可毋須戴上，惟玩完設施後需即時戴回，以遵守防疫規定。

水上樂園將於開幕後60日推出開幕優惠，門票採用動態定價系統，即售價會根據未來60日的季節性因素、周末或平日等而受影響，每日會有限量早鳥優惠供入場人士搶購。

海洋公園副主席龐建貽表示，屆時會有穿梭巴士來往水上樂園與主要樂園之間，但他呼籲市民可多用公共交通工具，例如城巴及小巴等均可直達水上樂園。園方提醒，水上樂園門票與海洋公園門票不可通用，需要分開購買，換言之，如只購入水上樂園門票不可進入主要樂園範圍，反之亦然。

問及為何水上樂園與主要樂園不一樣，採動態定價，龐建貽稱，因管理層和董事局認為浮動定價較適合水上樂園，至於為何長者及殘疾人士可在主要樂園免費入場，但水上樂園卻需要付費，龐則坦言早前海洋公園有財困，現時水上樂園是為了「幫海洋公園攞到好嘅收入」。