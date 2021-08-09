退休漢連儂牆施襲囚2月　上訴駁回須服刑

年近七旬退休漢前年在元朗廣場附近的「連儂牆」揮刀刺向一名男途人，事主腹部擦傷。退休漢經審訊後被裁定普通襲擊罪成，被判監2個月。他不服定罪及要求減刑，早前向高院原訟庭上訴。其大律師指上訴人攜刀只為清理「連儂牆」文宣，並無意圖傷人；又指案發期間香港發生連串社會活動，很多涉及誇張失實的報道，形容本案是「捏造出嚟嘅假新聞」。 暫委法官游德康今天（9日）頒下判詞，駁回他的上訴，原獲准保釋等候上訴的曾亦需即時入獄服刑。游官指曾提出的上訴理據無一成立，又指案發時正值社會動盪之時，無論他的出發點是清理牆上標語或其他理由，他選擇帶生果刀到現場實非明智之舉。

現年69歲的上訴人曾遠全，被控於2019年7月27日在元朗廣場的行人天橋，襲擊男事主謝佳明。 定罪上訴方面，其大律師提出原審裁判官錯誤地接納控方證人可信，分析案情時有矛盾且沒有考慮辯方證據等。法官不接納上述論點，指裁判官在考慮到控方證人供詞未證明事主曾刺傷，才裁定上訴人原被控的襲擊致他人身體受傷罪不成立；但無爭議的是上訴人確拿出生果刀在事主前揮舞，令其感受到即時暴力的威脅，故確屬干犯了普通襲擊罪。法官指裁判官是經仔細考慮才接納證人口供，其過程並不馬虎；而且普通襲擊不一定會造成傷勢，不肯定傷勢不等於不肯定襲擊曾否發生。法官認為有關普通襲擊控罪罪證確鑿，裁決並無矛盾。裁判官亦是經過正確分析辯方證人供詞才決定不接納，因此定罪並無不妥，應維持原判。

就判刑方面，法官指以上訴人的人生經驗，必然會考慮到現場人士會情緒激動，假若不同意見人士對他挑釁，一旦唇槍舌劍間按捺不住，拿出生果刀對峙將猶如火上加油，情況可一發不可收拾，而不幸地事實的確如此。法官指明白曾最初拍攝事主等人是為了宣洩情緒，以和平手法表達意見，但他拿出生果刀刺向事主一刻，其行動已立刻變質，從消極挑戰變成積極侵犯，並可以成為集體爭執導火線，引發嚴重後果。法官認為必須判處阻嚇性刑罰，原審判處2個月監禁亦無犯上任何原則性錯誤。