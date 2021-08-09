電子煙銷售策略針對年輕人　教育團體促盡快堵法例漏洞

加熱煙、電子煙等的新興吸煙產品近年於香港流行容易導致年輕人染上煙癮。

加熱煙、電子煙等的新興吸煙產品近年於香港流行，導致不少未成年的年輕人染上煙癮。有10個中小學校長協會今日(9日)表示，電子煙及加熱煙銷售策略均針對兒童及青少年，更以產品設計、口味或宣傳手法，引誘他們購買並開始吸煙，意圖令年輕人上癮，各協會促請政府及立法會盡快通過《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，阻截新興煙滲入校園、危害學童健康。

對於坊間有意見指，政府應「禁止電子煙、規管加熱煙」或「以規管代替禁止所有新形式的吸煙產品」，各協會認為或會造成法例漏洞，令針對青少年宣傳的問題更為嚴重。

《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》建議禁止包括電子煙、加熱煙在內的新興另類吸煙產品及相關零件或配件進口，又建議禁止為製造、售賣或分發目的而管有另類吸煙產品。市民在禁止吸煙區內啟動及使用另類吸煙產品也被禁止。

條例草案通過後，若在禁止吸煙區使用另類吸煙產品，將會被定額罰款為1,500港元，或循簡易程序判罰5,000港元，而宣傳有關產品可判罰款5萬港元。