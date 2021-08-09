科大要求師生提交疫苗接種或檢測紀錄　否則禁止進入校園

「谷針」風氣蔓延至大專學界。據悉，香港科技大學今（9日）發出電郵，就早前宣布有關新學期疫苗接種和定期檢測安排，提供進一步詳情。校方指，所有定期進入校園範圍的科大人士，須跟從校方要求，包括在9月1日起遵從疫苗接種或定期檢測安排，於網上匯報系統提交紀錄，校方又稱學生須注意無法進入校園會帶來的潛在後果。

科大學生會編輯委員會指，校方今日向師生發出的電郵，指出所有定期進入校園範圍的科大成員，包括學生、教職員、居住於校園宿舍內的人士（即教職員家屬及其家傭）、定期訪客，以及在校內提供常規服務的承辦商員工均需跟從校方要求。

他們須於網上匯報系統提交紀錄，並在進入校園時出示有效的電子校園通行證。有關人士將須接種疫苗，或每兩星期進行檢測，並把相關紀錄上載至網上匯報系統，方能獲發電子通行證。

校方又指，若有人沒有遵從校方要求，網上匯報系統會在學生提交限期前發出2次提示。若學生未能於限期前提交相關紀錄，系統會再向該學生發送通知，並抄送予其課程總監；相關學生亦將被立刻禁止進入校園及其他設有出入管制的校園設施，例如學生宿舍、圖書館及體育設施等，直至符合大學要求。

校方稱學生須注意無法進入校園會帶來的潛在後果，包括未能滿足出席率或課程要求，以及缺席考試等。如有人提交虛假的記錄或資料，大學將會根據既有程序處理，有關人士或會面臨紀律處分。

如有關人士因健康問題而未能接種疫苗，可於本月23日起在辦公時間內到大學保健中心或附近免費領取快速測試劑盒。