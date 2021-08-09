教協借場地宣傳泛民35+初選　法律界指或違國安法

因組織或參與民主派「35+」初選，47名泛民人士涉違反《港區國安法》被檢控，外界質疑最近被內地官媒批為「毒瘤」的香港教育專業人員協會(教協)，去年曾借出辦事處予相關人士舉行記者會，向公眾宣傳初選方案是否同屬違法。有法律界人士指出，教協借出場地予有關人士宣傳違法初選，有機會與涉案人士一樣， 同被控「串謀顛覆國家政權罪」。

教協去年6月及7月分別借出於旺角會址及銅鑼灣辦事處，予提出「攬炒十部曲」、為初選發起人的港大法律系前副教授戴耀廷，及負責協助籌辦初選的前民主動力召集人趙家賢等人舉行記者會。他們在兩次記者會上分別公布初選舉行日期、細節及目標，及交代投票程序。

對於教協借出場地予初選發起人舉行記者會，交代有關計劃詳情是否同屬違法，執業大律師龔靜儀指，教協和其他涉案人士，共同以不同方式，組織、策劃、實施或者參與實施戴提出的「攬炒十部曲」。教協借出場地予組織者，向公眾宣傳初選部署，足以構成《港區國安法》第22條中的「參與實施」，有機會違反國安法。

至於政府早前宣布與教協終止工作關係，教協隨後宣布退出職工盟，又成立「中國歷史文化工作組」等，外界質疑是試圖為過去行為「洗底」。龔認為教協只是盡量「將功補過」，質詢其於將來一旦被裁定罪成後，可作為求情理由，希望得到法庭接納及予以輕判。