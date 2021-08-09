涉貼海報恐嚇唐英傑案法官　物業管理經理還押

首宗涉嫌違反《港區國安法》案件，被告唐英傑於上月27日被3名國安法指定法官裁定煽動他人分裂國家及恐怖活動2罪罪成。裁決後連續2日，有人先後在上水及高院大樓公共洗手間內張貼懷疑恐嚇3名法官的海報。警方其後拘捕一名41歲男子，懷疑他與事件有關，並落案起訴他2項展示煽動刊物罪。被告今天（9日）下午被押解到西九龍裁判法院提堂，他暫時毋須答辯，以待警方進一步調查。裁判官將案押後10月11日再提訊，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德拒絕被告保釋申請，下令被告須還押候訊。

41歲被告蔣頌生，報稱物業管理經理。他被控於2021年7月28日及29日，分別在上水天平邨某幼稚園及高等法院大樓展示煽動刊物，即一張有關高等法院案件的海報，意圖引起對香港特區政府或香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民的不滿或離叛，煽惑他人使用暴力，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

根據控罪書所列涉案海報提及的案件編號，海報所指之案件為24歲男子唐英傑被控違反《港區國案法》之案件。該案由國安法案件指定法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信處理，他們在7月27日裁定唐罪成，並於同月30日判唐監禁9年。據了解，海報內容涉嫌侮辱及恐嚇3名法官。

控方今天申請案件押後，以待進一步調查，包括翻查閉路電視片段、及其他電子設備鑑證。控方反對被告的保釋申請，總裁判官聽取雙方陳詞後，決定拒絕讓被告保釋。