男生向警防線擲樽　高院指企圖存疑撤擾亂秩序罪

2019年11月2日晚上旺角發生警民衝突，期間一名15歲中五男生因向警察防線擲水樽而被捕，受審後被裁定在公眾地方作出擾亂秩序行為罪成，被裁判官彭亮廷判處200小時社會服務令。涉案男生不服定罪，向高院提出上訴。原訟庭法官李運騰今天（9日）頒布判詞，裁定男生上訴得直，定罪撤銷。法官雖認同原審裁判官裁斷，男生就是向警方防線擲水樽的人，但控方證據不足以支持他有意圖激使他人破壞社會安寧，因此定罪應予撤銷。不過法官表明，若控方在原審時有適當地修改控罪詳情，結果可能會有所分別，男生現在上訴得直只屬僥倖。

法官在判詞指，本上訴首先要處理的問題，是控方證據是否足以支持，原審裁判官就上訴人意圖所作的推論。上訴方指裁判官錯誤地認為，上訴人擲水樽必定懷有挑戰警方及意圖激使他人挑戰警方的意圖，並錯誤地進一步推論上訴人必然有意圖激使他人破壞社會安寧。法官指上訴人當時的行為毫無疑問是意圖挑戰警方，且可合理推論出他有意藉此煽動他人。不過法官指上訴人的行為未必是經過深思熟慮，尤其考慮到其年紀及沒有案底，他有可能只是一時衝動未有想到後果，未必有想到其行為會引起別人倣效。因此法官認為，控方未有足夠證據證明煽動一說是唯一合理推論。

法官表示，曾考慮應否批准控方現時修改控罪詳情。法官認為若在原審時提出，修改申請毫無疑問會被批准，但辯方在盤問控方證人時，所問的範圍會有所不同，並可能會要求盤問其他證人。因此法官認為，若於此時批准控方修改控罪並維持定罪，會對男生構成不公。而若將案件發還重審，因案件至今已相隔年半，故證人記憶可能會有影響；而且本案案情亦不算嚴重，上訴人已完成約32小時社會服務令，在考慮相關因素後，法官認為不適宜將案發還重審。