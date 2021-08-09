前年牛頭角站非法集結　4男女判囚4至10個月

前年10月13日，港鐵牛頭角站外有反《禁蒙面法》示威，有5名青少年被捕，其中一人早前承認非法集結罪被判入更生中心，另外4人否認非法集結、蒙面、管有適合作非法用途的工具、管有物品意圖摧毀或損壞財產等所有控罪，經審訊後全部被裁定罪名成立，今天（9日）在觀塘裁判法院被判4至10個月即時監禁。

4名被告依次為陳松琛（21歲，男，精神科護士學生）、林恩鈴（26歲，女，電訊工程公司職員）、吳欣庭（22歲，女，商業數據分析碩士學生）及何俏朗（21歲，女，精神科護士學生），他們被控於2019年10月13日，在牛頭角地鐵站外參與非法集結，及在非法集結中使用蒙面物品。陳另被控管有300多條索帶及3支士巴拿；林則被控管有一罐打火機油、一卷鐵絲連一個扣、數十條索帶及一罐黑色噴漆。

裁判官鍾明新指，案發時約有100至200人聚集，為數不少，有人用垃圾桶及小巴站牌堵路，過程歷時約十多分鐘。雖然沒有證據證明4人使用武力，但他們的行為嚴重阻塞交通，對道路使用者造成不便，受影響市民人數難以估計。被告又遮蓋容貌企圖隱藏身份，逃避警方追捕。雖然沒有證據顯示被告曾經使用涉案物品，但根據被告的裝束，明顯有需要時就會使用該些物品。

裁判官早前已裁定陳、林、何有親自下手參與堵路，吳則在旁支持和鼓勵。但由於吳的行為有助壯大聲勢，產生壯膽效應，所以其罪責與另外3人相若。裁判官表示明白本案可能會令他們失去護士、會計師等專業資格，但本案必須判處具阻嚇性的刑罰，故不考慮非禁閉式的刑罰。裁判官以4個月監禁作非法集結罪及使用蒙面物品2罪的量刑起點；而另外被控管有違法工具的的被告，則須另外服刑3至6個月，因此4人的總刑期分別為4至10個月不等。