青年刑毀中銀入教導所　學生管有雷射筆入勞教中心

有網民於去年10月13日發起「18區商場罷買日」，期間有示威者到粉嶺一間中國銀行破壞，警員驅散時拘捕4名年輕男女，被控以非法集結、刑事毀壞、管有攻擊性武器等罪，其中兩名被捕男子於早前在粉嶺法院被裁定罪成。裁判官陳炳宙今天（9日）判刑時指案情嚴重，不覺兩人有悔意，而院舍有助訓練兩人守法意識，遂判兩人分別進入教導所及勞教中心，並拒絕兩人保釋等候上訴，他們須即時服刑。

案件中原有4名被告，依次為18歲無業青年陳慶麟、兩名14歲中二女生、16歲鄭姓男學生。首3名被告被控於去年10月13日，在粉嶺花都廣場中國銀行（香港）有限公司外，與其他不知名人士參與非法集結，及破壞中銀的玻璃門。陳另被控在上述非法集結中，使用相當可能阻止辨識身份的蒙面物品，即一個耳掛式口罩。鄭則被控於在粉嶺中心附近的「金輝停車場」內，管有可發出雷射光束的裝置。兩名女生早前已獲判無罪，陳今被判入教導所，鄭則被判入勞教中心。

裁判官判刑時指，首被告當日蒙面帶領約80人往涉案的中銀分行，恃着人多勢眾達到他們的目的，致公眾秩序受到嚴重威脅，亦有財物被破壞，屬有組織及有預謀的犯罪行為，而當時針對中國背景的商舖或銀行等的破壞行為猖獗。裁判官又指首被告毫無悔意，判他入教導所，對他有益處，讓他接受失去自由的懲罰之餘，亦能訓練其守法意識及學習謀生技能。

至於第四被告，裁判官認為他有意圖用雷射筆照射警方眼睛，這是惡毒的行為，而他不認罪及不願承擔後果，堅持說只想分散警方注意力，至今仍滿嘴歪理及幻想自己是無辜，不見絲毫悔意，遂判他入勞教中心，希望透過訓練能助他從自欺欺人的情況中喚醒。