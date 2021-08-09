龍尾灘現海毛蟲蹤影　網民籲幼童避免前往

日前有網民於社交平台表示，於大埔龍尾灘發現海毛蟲及「坑鯰」蹤影，由於兩者皆具毒素，網民直言該泳灘不適合年幼或抵抗力弱的小朋友游泳。有拯溺員工會成員表示，不時有市民被海毛蟲及「坑鯰」刺傷，引發刺痛及不適，除非傷者對該兩類生物敏感，否則不至於出現生命危險。

該名網民的貼文中表示，現場所見龍尾灘海面不時有泡沫和垃圾，於水中亦發現有海毛蟲，同時又有死掉的「坑鯰」幼魚屍體出現在沙灘上，提醒其他泳客若游泳後感到痕癢就應徹底沖身。根據漁農自然護理署網站資料顯示，海毛蟲的剛毛滿布毒液，被刺傷後會有火灼般的疼痛，本港曾經有泳客不慎被牠的剛毛刺傷，並導致皮膚痕癢、紅腫及起膿的報告。另外，「坑鯰」屬鰻鯰科，最長為32厘米，是香港常見的有毒魚種之一，其毒處在於魚的背鰭和鰓則的胸鰭，各鰭前都有一支尖刺。

港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，如泳客被海毛蟲刺傷，大多是出現痕癢及刺痛，個別泳客若對海毛蟲敏感，則有機會引致頭暈及嘔吐等症狀，通常拯溺員會為被刺傷的泳客以消毒藥水消毒，如尖刺仍留在皮膚上，則會為其拔走及以清水清潔皮膚，此外市民亦可以白醋塗抹傷口，中和毒素。至於「坑鯰」傷人的事件胡亦不時聽聞，由於「坑鯰」會潛藏於泥沙之下，不少市民未有察覺便會在沙灘上踩到，其帶來的痛楚劇烈，但基本上未至於有生命危險，大多是傷口出現紅腫，拯溺員會讓傷者把腳浸在約攝氏40至50度的熱水中，約30分鐘便能緩解痛楚，如傷者仍感不適則需送院治理。

另外，康樂及文化事務署今日(9日)下午宣布，本月初疑似出現紅潮的荃灣區馬灣東灣泳灘、麗都灣泳灘及更生灣泳灘的水質現已適宜游泳，該些泳灘懸掛的紅旗已經除下。