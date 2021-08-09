新界北鄰近多個口岸　劉國勳倡打造「港深經濟合作帶」

本港新界北鄰近內地口岸，民建聯議員劉國勳今（9日）發表《新界北建設香港新中心倡議書》建議發展新界北，打造「港深經濟合作帶」，透過釋放濕地及綠化帶、採取「舊村」改造試點模式、各口岸實施「一地兩檢」等方式騰出土地，配以鐵路等基建帶動發展，解決香港住屋及經濟轉型，並能引進內地高等院校等。

劉認為，新界北各發展區分布零散，未來應擴大發展規模打造「港深經濟合作帶」，新增新界北部6大策略性區域為核心，發展現代物流、創新科技、旅遊消費等重點方向產業，與深圳口岸經濟發展布局產生協同效應。

當中6個策略性區域包括，將洪水橋發展為西部物流及創新走廊；凹頭/牛潭尾八鄉發展為提供更多房屋及就業職位的新發展區、文錦渡羅湖口岸帶引進內地教育資源並於新界北開設分校，發展為商貿、醫療及教育區；沙頭角鹽田發展為生物及歷史旅遊帶；皇崗-落馬洲-新田變革通關模式以便利兩地人才往來，發展為港深創新發展樞紐；上水南、古洞南則發展為現代化農業產業園，增加運動及休閒設施。

劉又建議，政府成立專責委員會負責高層次統籌及溝通，並主動搬遷政府部門至新界北，為企業作帶頭作用。另政府應檢視土地發展相關條例，精簡城規程序。

劉又認為發展新界北宜採取「政府主導、市場運作」模式，又建議建設現代化的科學園，發展重點產業如半導體、生物科技等，批出土地予私人市場等等。