逾八成時裝品牌只賣小量可持續棉花衣物　環團指本地業界欠了解

棉花是在衣物常見的物料，然而傳統棉花耗用大量水種植，其農藥及殺蟲劑亦會污染環境。近年市面上興起可持續棉花，即以最不影響環境前提下出產的棉花。然而，有環保團體今(9日)公布，超過八成時裝品牌沒有或只有提供小量以可持續棉花製作的衣物，環團指本地品牌及零售商對可持續棉花未有全面了解，同時缺乏應用，呼籲業界可從加強資源着手，投資在清潔物料、回收棉花纖維上。

在2019年，棉花佔全球纖維生產的25.7%，惟棉花生產過程並不環保。為了減少浪費，不少時裝品牌推出可持續棉花產品，然而，世界自然基金會香港分會(WWF)於2019年冬季至2020年春季期間進行調查，涵蓋39個本地及國際品牌，實地調查到訪中環、銅鑼灣、尖沙咀、觀塘、沙田、荃灣和屯門共7個購物區的140家實體店，結果發現超過八成調查品牌沒有或只有提供小量以可持續棉花製作的衣物，亦無提供清晰環保資訊予消費者選擇及參考。另外，只有6個品牌有承諾採用可持續棉花，與設有可持續棉花產品的區域，其餘品牌只有少於4分之1陳列產品有可持續棉花的資訊。

環團指，在國際品牌店舖中找到可持續棉花標籤及相關政策的資訊，本地品牌及零售商不但缺乏可持續物料方面的廣泛應用，對可持續棉花未有全面了解，可持續性仍不是本地品牌考慮原材料時的首要因素。環團建議業界可加強投放資源於收集消費後廢料、清潔物料、回收棉花纖維，而消費者亦應改變消費模式，不衝動消費。