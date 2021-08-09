梁子超指重劃海外風險地區倉卒　港府死撐非放寬

本港新冠肺炎疫情出現反覆，惟政府早前卻以「疫苗氣泡」為基礎推出新措施，將ABCD級的海外地區風險組別，重新分類為高中低風險，新措施於今日(9日)實施。呼吸系統科專科醫生梁子超今日接受傳媒訪問時指，新安排推行倉卒，並將以往屬於高風險地區的地方現時亦改為中風險，擔憂本港將重現第3波疫情。

他指出，Delta變種病毒導致全球疫情出現大型反彈，情況是有目共睹，並指包括世衞在內的全球不少權威亦已表示，不能單靠疫苗應付目前的Delta變種病毒。他擔憂，若本港重現第3波疫情，其嚴重性將遠高於去年的情況，加上即使驗出病毒抗體，亦不能完全保證相關人士不帶病毒，故認為放寬相關人士的檢疫期存在一定風險。

港府在晚上發文澄清，就有評論指對從海外抵港人士實施強制檢疫新安排為放寬，是出於誤解，當局指出，新措施下的高風險A組指明地區，屬於原有的A1組及A2組指明地區，當中並無任何地區在新安排下被下調為B組指明地區，故不構成把極高或甚高風險地區變成中風險地區。

至於新安排下的中風險B組指明地區，屬原有B組及C組指明地區，其強制檢疫期及檢疫安排與原有安排亦無改變，同樣不存在放寬這些地區來港的檢疫安排。而新安排更加強了適用的相關登機及檢測安排，現時所有海外地區來港人士均須符合於登機前72小時內的病毒檢測要求，已接種疫苗人士亦須於檢疫期完結後於第9天、第12天、第16天和第19天，接受額外強制檢測要求。