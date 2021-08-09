政Whats噏：李永達鬆人掀民主黨內訌　被還押尹兆堅轟黨友係契弟

因違法佔領中環行動案被判囚8個月、緩刑2年嘅民主黨副主席李永達，日前被揭撇低老婆離港赴英，竟然冇向黨高層交代，更有中委喺Facebook(Fb)貼文指「叫人衝、自己鬆」，似係表達不滿，但內訌竟一波接一波，因參與泛民主派35+初選涉違《港區國安法》被還押嘅該黨前議員尹兆堅(肥尹)，今晚(9日)喺Fb貼文炮轟嗰名黨友係「契弟」、「結黨結派鑿沉船、拖後腳」同「鬼頭鬼相仲要扮寸嘴」。

肥尹喺貼文開首就搬黨內已故元老司徒華出嚟，話「華叔教落：『你唔出聲無人話你啞㗎！』」肥尹話唔知李永達面對乜嘢狀況或威脅，但就鬧爆寫得出「叫人衝、自己鬆」嘅契弟，最無資格發言。

跟住鬧「你一直以來你都係機會主義者，立場前後反覆，把口時激時縮，講到尾都係睇形勢。咁硬淨就唔好倡議去選舉做花瓶啦！夠膽就威到尾丫，反對配合劇情，真硬淨有骨氣，得唔得？」

肥尹仲話「忍你好耐，請你唔好再扮堅持、扮硬淨！話自己頂到尾，食哂定心丸出嚟話唔辭職，好難睇！呢半年無為個黨分憂，仲結黨結派鑿沉船、拖後腳。依家仲要出嚟抽水？呢群一丘之貉，唔好迫我開名揭你底牌！」佢仲話唔開名同爆粗已好克制，仲話係人哋引戰唔好怪畀人誅殺，同埋鬼頭鬼相仲要寸嘴喎。

其實，日前喺(Fb)貼文「叫人衝、自己鬆」嘅係該黨中委兼東區區議員蘇逸恒。肥尹講話自己引戰同唔開名嘅係邊個呢？