政府擬後年內安裝350支智慧燈柱　暫停用攝錄機功能

多功能智慧燈柱計劃引發監控疑慮後，當局本計劃安裝約共400支智慧燈柱，地點包括中環／金鐘、銅鑼灣／灣仔、尖沙咀及觀塘／啟德發展區四個選定地區，但至2019年中，僅在觀塘區和九龍城區安裝了50支。政府資訊科技總監辦公室和路政署現正檢視餘下約350個擬安裝智慧燈柱的位置，預計在2023年年中完成所有安裝工程。

根據觀塘區議會文件，智慧燈柱上裝有高清全景攝錄機及藍牙交通探測器，原意協助環保署打擊非法傾倒，以及為運輸署提供實時交通數據，但因應公眾對私隱的顧慮，以上功能將會停止推出，待廣泛諮詢且得到公眾共識後才重新啟用。路政署亦於去年5月拆除觀塘區內智慧燈柱上已停用的攝影機和燈柱頂部的圓形外殼，並將陸續安排拆除區內其他智慧燈柱的相關裝置。

據介紹，智慧燈柱的3個功能包括全景攝像機會協助環保署記錄非法傾倒車輛、讓運輸署收集車牌號碼、為運輸署提供車速數據的藍牙交通探測器功能，會停用直至取得共識後才重新啟用，部門將在一至兩個月內成立業界諮詢委員會，並展開廣泛諮詢。

至於被指會讀取智能身份證的無線射頻識別(RFID)技術，物流及供應鏈多元技術研發中心副總監黎振偉解釋，該技術是一個可讀標籤，只能發放信號，不能接收，用作提供準確定位服務。

資科辦和運輸署正探討以光學雷達（LiDAR），取代攝影機探測車輛速度和辨識部分車輛種類，並於今年第一季開始於科學園進行路面測試，並計劃在現有兩支分別位於觀塘區和九龍城區（啟德發展區）的智慧燈柱進行實地運作測試。

翻查資料，因應社會對智慧燈柱相關的私隱保障安排表達關注，政府資訊科技總監辦公室於2019年成立由業界專家、學者和個人資料私隱專員組成的「智慧燈柱技術諮詢專責委員會」，全面檢視智慧燈柱應用的私隱保障技術和措施。