西貢大上托石屎梯工程破壞環境　土拓署指混凝土建造為安全

港人近年喜愛行山郊遊，但不少郊野山徑石屎化，附近樹木更遭到移除，既影響景觀亦破壞生態。有團體發現西貢大上托正進行全長近1.4公里的山徑工程，不但以水泥鋪面，工程更過分移除水泥徑兩旁的大量樹木；故提出建議以就地取材，如石頭和木頭興建「手作步道」，保留天然山徑，減少對自然環境的衝擊。土木工程拓展署回覆指，會考慮在較平緩的路段路面盡量減少混凝土施工和採用更多的天然物料，但強調行人徑設計以安全優先，其基座會以混凝土建造。

土拓署正在西貢大上托興建一條行山徑，相關路徑始於衞奕信徑第三段近大牛湖，一直西延至大上托山頂，再北降至近海拔300米處，全長近1.4公里。這路段原本只有小徑往來，兩旁樹木茂密。

土拓署解釋，大上托山徑迂迴狹窄，部分路段相當陡峭，行人徑工程的目的是提供一條暢順及安全的行人徑連接安達臣道發展區至附近的鄉村和衞奕信徑，方便不同年齡層的市民使用。因此行人徑的設計是以安全為優先考慮，並以混凝土建造；而該徑表面會採用天然石材覆蓋，以配合自然環境。

至於山徑兩旁的植物被移除，土拓署指，類似的行人徑設計及施工方法在郊區行人徑工程相當普遍。為避免砍伐樹木及減少受影響的植物範圍，駐工地人員在施工前聯同承建商沿途視察環境，而承建商在進行工地平整期間，亦將順道清除沿線的雜草及自然枯萎或被強風吹倒的樹木。當行人徑路面工程完成後，行人徑兩旁會重新種植適當的植被，以回復自然面貌。

早前由行山人士組成的「郊遊徑石屎化關注小組」指出，相關行山徑並非採用天然物料作鋪面，而是鋪設長長的水泥徑。部分路段已裝設木板和鋼筋，工地附近亦放置大量鋼筋、碎石等物料，而水泥徑兩旁有大量樹木被移除，範圍相當於3倍的路徑寬度，對環境造成不必要的破壞。土拓署指，得悉有團體對工程提出意見，並會與有關人士保持溝通。