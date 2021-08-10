東方日報A1：科大強制打針　率先實施門禁

「逼針」風氣蔓延至大專學界。香港科技大學昨公布，所有定期進入校園範圍的人士，包括師生須跟從校方要求，下月1日起須遵從疫苗接種或定期檢測安排，並於網上匯報系統提交紀錄，入校時出示電子校園通行證，否則可被禁止進入校園；更提醒學生無法進入校園，會面臨出席率不足或缺席考試等後果。學生會形容校方做法粗暴，斥大學損害學生上課及使用設施的基本權利。有學者批評違反規定的學生，連校園亦不能進出，做法矯枉過正。

科大早在5月底時提出所有大學成員，以至外判員工在新學年開始前打疫苗，若因健康理由不能打針，則須定期提交病毒檢測證明，當時校方已表明，若成員未有跟從而情況持續，大學會採取紀律行動。昨日該校將谷針措施進一步加強，是首次有大學明言不遵從規定可能無法進入校園。

根據校方昨日向師生發出的電郵指，所有定期進入校園範圍的科大成員，包括學生、教職員、居住於校園宿舍內的人士（即教職員家屬及其家傭）、定期訪客，以及在校內提供常規服務的承辦商員工均需跟從校方要求。

新要求下，相關人士須將接種疫苗或定期檢測紀錄，上載至網上匯報系統，方能獲發通行證，入校時須出示有效的電子校園通行證。電郵又提到，若有人沒有遵從校方要求，網上匯報系統會在學生提交限期前發出兩次提示，並有機會通知學生的課程總監，相關學生將被立刻禁止進入校園及其他設有出入管制的校園設施，例如學生宿舍、圖書館及體育設施等，直至符合大學要求。

校方又提醒學生無法進入校園的後果，例如未能滿足出席率要求、缺席考試等。如果有人提交虛假的紀錄或資料，大學將會根據既有程序處理，有關人士或會面臨紀律處分。科大補充指，有經濟困難學生可申請學生援助基金，合資格學生可獲資助購買快速測試劑。

科大學生會認為，校方強制要求學生打疫苗或自費檢測，否則禁止進入校園做法粗暴，損害學生入大學上課或使用設施的基本權利，而大學採用這些方法剝奪學生權利以作懲罰，迫使學生跟從校方政策，擔心此風氣蔓延至其他大學，進一步損害學生自主。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，科大要求定期進出校園人士須先打針或定期檢測，做法未免矯枉過正。學生如違反規定，除不能進出校園，設施亦不能使用，做法太過「一刀切」，有學生或會因為校方要求，未有諮詢醫生意見就去打針，對學生來說未必是好事。

本報向各間大學查詢新學年有否接種疫苗要求，多間大學仍維持要求宿生打針。香港大學昨回覆指要求居於宿舍的師生均須接種疫苗或定期檢測。浸會大學維持5月底的安排，即要求宿生打疫苗或兩周一檢。嶺南大學則回覆指，要求宿生、舍監、宿舍職員和相關家屬，在住宿期開始前最少14日完成接種，或每兩周一檢。而曾強調就接種疫苗一事不宜施行「家長式管治」的城市大學則表示，鼓勵師生、教職員按個人需要，考慮接種疫苗。

理工大學指鼓勵全體教職員及學生在新學年開展前，完成接種兩劑新冠疫苗。如學生或教職員因健康理由或個人選擇，未能如期完成疫苗接種，便須向校方提交每周檢測結果，或繼續透過網上上課。中文大學及教育大學早前亦要求宿生在新學年須接種疫苗或定期檢測。

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