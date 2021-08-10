Dr.東：北區醫院啟用一站式泌尿外科檢測中心　服務人次年增43%

前列腺癌是香港第3大常見男性癌病，過去患者到醫院求診時，往往要數度來回覆診，或到不同樓層檢查，予人「野外定向」尋醫之感。今年3月，北區醫院啟用全新的泌尿外科檢測中心，為患者提供一站式服務，並首次在公立醫院引入模擬真實洗手間的尿流速測試室等設備，新流程及服務令病人覆診或檢查次數由4次減至2次，並能加快至約一年便可獲治療，每年服務人次預料可增加43%至8,000人次。

北區醫院慈善信託基金獲蓬瀛仙館捐贈，讓院方可改建醫院天井位置成泌尿外科檢測中心，將各項泌尿外科服務集中一處，包括膀胱鏡檢查及測試尿流速等，同時添置尿失禁電磁治療椅，可訓練病人的盤底肌肉收縮能力。若有病人出現突發臨床情況，專科護士亦會即日提供協助，省卻病患到急症室排隊輪候的時間；中心啟用後已處理逾40宗有關個案。

新界東醫院聯網泌尿外科服務主任郭志輝指出，過往院內泌尿外科檢查設施及門診分布不同樓層，求診者做檢查時猶如「玩野外定向」，欠缺效率；亦要分別排期見醫生、接受檢查及抽取組織等，動輒耗時2至3年才獲治療。他憶述，曾有排尿困難的患者，因輪候需時，病情最終惡化至無法排尿，要插尿喉數月，影響日常生活。而中心則可先為病人進行一系列相關檢查，再交由醫生診斷，患者毋須再到各處接受檢查，亦可縮短至約一年間完成。

郭估計，新模式下泌尿外科檢測服務的人次可由過去每年約4,500人次，大增43%至8,500人次。同時有助縮短服務輪候時間，以膀胱鏡檢查為例，新界東聯網前年輪候時間為48周，至今年5月則縮短至30周。

現年65歲的陳先生去年11月確診前列腺癌，腎功能轉差，須每月接受荷爾蒙治療，並於腎臟插入兩條喉管，直接排出尿液至體外。陳指出，以往喉管出現阻塞，須到急症室求診，但因當值醫生並非專科醫生，往往要住院一晚觀察情況；中心則有專科醫生協助，45分鐘內便「通好喉管」，不但較為方便，亦可避免浪費公帑。

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