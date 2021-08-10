長者即日籌無人吼 政府明起下調門檻至60歲再谷針

港府為求提升疫苗接種率，日前容許70歲或以上的長者領取「即日籌」打針，事前毋須預約，但依然「谷針不成」，每日派籌額度不足一半；當局遂決定明日(11日)起將即日籌年齡限制下調至60歲。有份營運疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡，今早(10日)在電台節目承認，現時派發的即日籌名額未能用盡，大約都只派100多個籌，希望降低年齡門檻後反應會踴躍一點。

政府表示，符合資格的60歲或以上的長者，除可親身攜同身份證到社區接種中心取籌，亦可委託家人或照顧者代領，惟需出示長者的身份證副本登記。工作人員會在長者接種首劑疫苗時，通知他們接種第二劑疫苗的日期和時間，而每位長者可由最多兩名照顧者陪同接種，陪同人士可一同接種疫苗。

當局自上月29日推行「即日籌」以來，每日4,600個即日籌派發量長期未過半，首日僅派出約2,000個，由7月29日至8月4日合共派出約12,200個，即平均每日派出約1,742個，佔每日名額不足一半。