消費券投訴飆至127宗　消委會：近半涉支付平台技術問題

政府派發首期2,000港元電子消費券已於本月1日發放，隨即令消費氣氛熾熱，惟消費者委員會總幹事黃鳳嫺今早(10日)在電台節目表示，截至昨晚(9日)，消委會共收到127宗投訴，當中近半涉及支付平台技術問題，包括致電客戶服務中心無人接聽等。

另有7至8宗投訴涉及商戶加價、收取附加費、未能使用優惠或未能退款等。有店舖回應，由於電子支付平台向其收取2%手續費，故將費用轉嫁消費者。黃舉例，商戶接受以信用卡收款時，就不應向收取顧客附加費，否則對顧客造成不公。

黃指出，有消費者投訴指，有酒樓食肆要求顧客使用消費券付款時，需符合最低消費要求，例如酒樓每籠點心售價僅20至30港元，卻要求顧客消費滿100港元才可使用消費券。政府推出消費券原意為振興經濟，建議食肆不應設立最低消費。

另有消費者透過八達通使用消費券購物後欲退貨退款，惟商戶未能將款項退回消費券戶口，只提供公司現金券替代。由於存在技術問題，她提醒商戶必須在交易前解釋有關不能退款等條款細則。至於其餘3間支付平台則可直接將消費券退回消費者帳戶。