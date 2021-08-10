奧運熱潮後續為運動員供資源　鄭泳舜促運動管理等專業化

港隊在東京奧運取得佳績，支援運動員持續發展引來社會熱議；議員鄭泳舜建議，當局在精英運動員專業化方面投入更多資源，例如加強支持運動管理、醫療等的背後團隊，令運動員有更好的支援。另有學者指，年資較淺的運動員所取得的生活津貼或未能應付開支，以致對運動事業上發展卻步，建議當局改善全職運動員的生活津貼待遇。

鄭泳舜今(10日)在電台節目指，政府可檢討退役及現役運動員的待遇，以改善他們的薪酬及就業支援，並加建運動員的訓練場所。他續指，不少運動員會在學業和做全職運動員之間作出抉擇，建議學校可以加強配套設施，達致相輔相成，令運動員可以同時兼顧學業及運動發展。

理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師李峻嶸指，港隊在東奧取得佳績，與港府在體育方面投入的資源有絕對關係，並建議當局改善全職運動員的生活津貼待遇。

他指，年資較淺的運動員，生活津貼每月不足1萬元，導致生活未能受到保障，或可能窒礙家境不好但有潛質的運動員，在運動事業上發展感卻步。 李續指，除了由政府主導支援本港體育發展外，商界亦都可以投入資源，當局可就相關資助提供稅務減免。