龍尾泳灘沙粒流走露黑沙　學者憂含菌籲泳客勿觸碰

規劃逾10年、耗資約2億港元興建的大埔龍尾人工泳灘啟用不足兩個月又再出問題！有關注團體發現經連日大雨大埔龍尾泳灘表面露出下層的黑沙，擔心泳客下水接觸帶菌海水及黑沙，有機會導致皮膚敏感。有學者指出，黑沙屬缺氧層，一般天然海灘也有，但龍尾水流弱，黑沙較易形成，容易積聚污染物及釋出臭味，籲市民避免觸碰。東網正向環保署、康樂及文化事務署、以及負責泳灘設計的土木拓展工程署查詢。

「龍尾環境教育中心」昨日（9日）於社交網站專頁發文，指近日經過連場大雨後，龍尾人工灘的地下水已經沖走不少沙粒，露出下層的黑沙，擔心泳客下水後皮膚接觸帶菌海水及黑沙，有機會導致皮膚敏感。

中心又引述早年有專家警告，龍尾水流弱，恍如一個缺氧魚缸，微生物及細菌會釋出二氧化硫，可令泥沙變黑，甚至發出惡臭，人工灘落成不足一年，便有機會變成黑沙灘，而海水缺氧亦適合大腸桿菌等細菌生存，泳客下水後皮膚接觸帶菌海水及黑沙，有機會導致皮膚敏感，當年預言仿似一一應驗。

曾作出「黑沙灘」預言的港大生物科學學院首席講師侯智恒今早（10日）在電台節目中解釋，黑沙屬於海灘的缺氧層，一般天然海灘都會有，深淺視乎地理環境和水流，而龍尾泳灘的海浪沖刷力低，缺氧層較易形成，他一直認為龍尾不適合建造泳灘，相信靠補沙都難以解決問題。

對於黑沙對泳客的影響，侯智恒表示，需要視乎水質，建議容易皮膚敏感的人士，去龍尾泳灘不要挖沙，或到泳灘較高的位置玩沙。