圖騙4萬抗疫基金　餐廳經理被批渾水摸魚囚3個月

餐廳經理涉嫌偽造照片，虛報在工廈單位經營派對房間業務，企圖騙取政府約4萬港元防疫抗疫基金資助。涉事經理今天（10日）在東區法院承認一項企圖欺詐罪，獲判即時監禁3個月。主任裁判官羅德泉斥責被告的行為嚴重，渾水摸魚，即時監禁是合適刑罰。

本案28歲被告麥浩霆，報稱餐廳經理，他被控於2020年5月17日至8月27日期間，透過「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」申請資助時，訛稱他在觀塘工業中心四期一個單位經營派對房間業務，意圖欺騙而企圖誘使人力資源規劃及扶貧統籌處向他批出資助，而導致他獲益或特區政府蒙受不利。案情指，被告從網上下載派對房間的照片，訛稱該單位是用作派對房間業務，並在相關文件填寫虛假的電話號碼。當局派員調查後揭發事件，最終未有向被告批出款項。

辯方求情指，被告16歲時從內地來港，努力讀書，考入香港大學測量師學會學士課程，並多次獲得院長嘉許名單。求學時期被告經常做義工，曾經遠赴非洲、內地山區做義務工作。2018年開始，被告與朋友合伙經營餐廳生意，共開設4間分店，聘請了合共30名員工。可惜疫情影響生意，被告干犯本案只是希望避免裁員，並非精心策劃的犯案，冀法庭輕判。

裁判官表示，疫情對各行各業都有影響，政府提供緊急援助以解市民燃眉之急，故必須簡化申請程序，無法作精細審批。但被告卻利用這個機會犯案，過程有計劃，絕非一時衝動。裁判官又表示，讀書成績好及曾經做義工都不是減刑因素，強調做義工是出於自己的良心，而非「儲值」以求減刑。最終判被告3個月監禁。