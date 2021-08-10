世界機場大獎　港排名跌至第10　新加坡樟宜機場滑鐵盧失榜首

英國航空評級機構「Skytrax」近期公布2021年世界機場大獎的結果。今年全球排名首位的是卡塔爾的哈馬德國際機場，由去年排名第3名攀升至今年冠軍。新加坡樟宜機場在近10年來首次未能續登榜首，跌至今年第3名。香港國際機場亦由排名第6名降至今年的第10名。

是次大獎當中，哈馬德國際機場排名榜首，日本的東京羽田機場維持排名第2，而新加坡樟宜機場則排名第3，較去年的排名首位下跌；南韓仁川國際機場維持排第4，東京成田機場由去年的第7位，上升至今年的第5位。

第6至第9位分別是德國慕尼黑機場、瑞士蘇黎世機場、英國倫敦希思羅機場及日本關西國際機場，香港國際機場則排第10位。

Skytrax指，哈馬德國際機場在2021年世界機場大獎中大獲全勝，贏得了中東最佳機場獎、2500至3500萬乘客類別世界最佳機場獎及中東最佳機場工作人員獎。東京羽田機場則獲得亞洲最佳機場、世界最佳國內機場、世界最佳機場清潔度及最佳機場／PRM／無障礙設施等獎項。

Skytrax又指，2021年世界機場獎是為表揚全球機場在適應，及應對新冠肺炎疫情大流行挑戰所付出的努力。過去18個月是世界航空運輸業經歷過最具挑戰，且有財務困難的時期，機場投放了大量資源，以在疫情期間為客戶及員工提供最安全的環境。