用傘襲警判囚4個月　設計師不服定罪上訴

前年8月31日全港多區出現反修例示威，24歲設計師被指於翌日凌晨在將軍澳涉嫌用雨傘先後襲擊一名總督察及一名警署警長，經審訊後被裁定兩項襲警罪成，判囚4個月，但獲准保釋等候上訴。高院原訟庭今（10日）開庭處理其定罪上訴。上訴方指警員證供與現場片段不乎，但原審裁判官沒有仔細考慮。法官聽罷雙方陳詞後，決定另擇日子裁決，期間上訴人續准保釋。

上訴人李逸恒，被控於2019年9月1日在將軍澳常寧遊樂場，襲擊總督察丁家豪及警署警長林華平。辯方在審訊時指，當時環境昏暗，現場也有其他人逃避警員追捕，質疑警員「拉錯人」。

上訴方今在庭上播放一段傳媒片段，顯示被告當日被制服時，未被鎖手銬下屈膝踎低，為數不多的警員在旁。上訴方指，這片段與警員在庭上說「一直撳住被告」的證供不相乎，又稱若上訴人當時掙扎，必然會被大批警員包圍，並即時鎖手銬，故片段支持上訴方說法，即上訴人當時不過是在混亂中逃走，警方卻誤中副車截停他，而拘捕過程中，他一直與警方合作。

律政司代表則指，片段僅長約2秒，不足以反映整個拘捕過程，認為警員證供與片段沒有關鍵矛盾。事實上，單憑這短促的片段，來推翻整段拘捕過程的證供並不公道。法官則留意到，上訴方提到警員「一直撳住被告」，但所謂「一直」其實是當日辯方提問時用的字眼，警員雖然表示同意曾「撳住被告」，但從無明確承認「一直」，辯方亦沒有就此向證人澄清。