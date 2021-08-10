壹傳媒拖糧3000萬冇良心　團體斥黎智英將員工用完即棄

因涉嫌違反《港區國安法》在赤柱正服刑壹傳媒黎智英，旗下《蘋果日報》自6月24日停刊後，一直拖欠800多名員工薪金及遣散費，金額高達3,000萬港元。有團體今早(10日)到海港政府大樓勞工處辦公室外示威，指該報推卸及逃避支薪責任，藉口公司資產遭凍結，未有支付員工薪金及遣散費，促請勞工處處長切實執行追討壹仔欠薪的行動。

團體一行4人在今早約11時到達海港政府大樓，並在門外高呼「壹仔冇良心，蘋果最黑心」「有錢還畀肥佬黎，欠薪員工冇人提」等口號，勞工處派員接信，在場有警員維持秩序。蘋果假新聞及毒新聞監察組召集人傅振中指出，《蘋果日報》自6月24日停刊至今超過45日，800多名員工因仍未獲得薪金及遣散費，保安局局長鄧炳強亦曾譴責有關情況。

傅又批評，勞工處個多月來都是口說不做，「講就協助蘋果員工追薪，但至今從來沒有動作」。《蘋果日報》早前通告指在5月底仍有約3億港元資產，提早償還1.5億港元予黎智英，卻不以該筆還款支付員工欠薪，更捨近圖遠要求取消凍結令，質疑《蘋果日報》逃避出糧責任，令員工「有汗出，無糧出」。

對於《蘋果日報》拖欠薪金遣散費的「賴皮」做法，團體認為是《蘋果日報》對員工「用完即棄」的惡行，指出該公司刻意轉介遣散費予強積金公司，除遣散費外，長期服務金問題短時間內未能解決，是置員工生計於不顧，促勞工處盡快行動。