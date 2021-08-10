涉呃中銀逾550萬美元信用證　成衣公司董事被起訴

廉政公署今日(10日)落案起訴一名成衣製造公司董事，涉嫌以虛假業務交易詐騙一間銀行向其供應商發放總值逾550萬美元(折合約4,280萬港元)的信用證，以及清洗有關犯罪得益。被告已獲准保釋，將於今日下午在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告為成衣製造公司茂榮實業有限公司董事兼股東李謀任(59歲)，被控4項控罪，即1項串謀詐騙及3項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。他於案發時是茂榮實業2名董事兼股東之一，茂榮實業會向供應商購買原材料，並從銀行獲取信用證以支付相關交易的款項。他亦是另一間公司的唯一東主，該公司獨資擁有泛太平洋時裝物流有限公司。

其中1項控罪指，被告涉嫌於2018年7月28日至10月10日期間，與一名茂榮實業僱員及一間供應商的獨資東主一同串謀詐騙中國銀行(香港)有限公司，不誠實地向該銀行申請發出3份以該供應商為受惠人的信用證，但明知並無關於該等信用證的真正基礎商業交易，以及出示包括發票及貨物收據在內的虛假文件，以支持該3項信用證申請，致使有關銀行向該供應商支付款項總額逾550萬美元。

另外3項控罪指，被告涉嫌於同年8月22日至10月10日期間，知道或有合理理由相信，泛太平洋時裝一個銀行帳戶內三筆總值逾550萬美元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該等款項。

而涉案的3筆共逾550萬美元的信用證款項，被指由上述供應商存入泛太平洋時裝的銀行帳戶，其後再轉帳至茂榮實業的銀行帳戶。