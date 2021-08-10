調查指市民消費意欲回升　政黨促盡快通關　設臨時失業援助金

新冠肺炎疫情持續逾1年，有政黨今（10日）公布最新調查結果，顯示「綜合消費者情緒指數」、「目前狀況指數」及展望未來的「消費者預期指數」均較去年12月大幅回升。該黨議員表示，雖然數據反映市民對本地經濟回復信心，惟部分行業難依賴本地市場支撐，強調盡快恢復通關才能有助經濟發展，促政府重新檢視臨時失業援助基金，以現金支援如跨境運輸行業等指定行業。

該政黨於6月17至30日進行「消費者信心指數」調查，以電話隨機抽樣形式訪問了1158名18歲或以上人士。對比去年12月的數字，今次調查結果顯示「綜合消費者情緒指數」由61.8上升至82.2高位，「目前狀況指數」由62.5微升至66，展望未來的「消費者預期指數」則大幅回升至2007年以來高位，由61.3升至93。

議員陳克勤分析指，市面上食肆、日用品店及街市等消費情況暢旺，原因或是第3及4波疫情下防疫措施緊、市民壓抑較大，在放寬防疫措施及政府宣布派發消費券後令市民消費意欲提高，帶來消費「小陽春」。不過他認為情況能否持續要視乎疫情變化，強調香港零售業及服務業不可單靠本地，故能否與內地盡快通關是重中之重，又促政府推行更多推廣接種疫苗措施，做好外防輸入內防擴散。

雖然疫情緩和，惟仍有部分行業人士因未通關而影響生計。議員梁志祥建議政府重新檢視臨時失業援助基金，協助至今仍受疫情或防疫措施影響的特定行業，如跨境運輸業。議員周浩鼎則指調查中可見市民對未來5年經濟前景仍感保守，認為政府應一直思考中、長遠經濟發展方向，推動產業多元化，如創科發展及工業4.0，不應只側重金融及地產，讓青年有更多新出路。他又建議政府在新界北區提供科技人才公寓，並為其子女就學提供配適切配套，吸引內地及海外高新科技人才落戶香港。