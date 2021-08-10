6男女涉管石油氣罐打火機　 否認串謀縱火受審

前年因反修例引發的示威不斷發生，警方於前年年尾於屯門一帶巡邏時，遇見有人聚集堵路而展開追截。6名男女期間被截獲，警員在部分的背包中搜獲石油氣罐、打火機等，且在他們的手套等驗出曾沾有易燃有機融劑。6人被捕及被控以串謀縰火罪，他們否認控罪，案件今（10日）於區院開審。

被告依次為女侍應梁汶懿（28歲）、男助理土木工程師張達亮（24歲）及4名年齡為14至15歲的男學生。6人被控一項串謀縱火罪，控罪指他們於2019年12月1日，在香港與其他不明人士串謀，無合法辯解而用火摧毀或破壞他人財產。另有一項屬交替的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指6人於同日在屯門公路仁愛堂賽馬會社區體育中心後門外，管有內含易燃有機溶劑的氣罐、打火機和兩枚汽油彈等物。此外，女被告另被控一項無牌管有無線電通訊器具罪，指她在同日同地，無牌管有一套無線電收發器。女被告將爭議對有關背包的招認事項。

控方開案陳詞指，警員當晚在屯門巡邏時發現有人堵路，當警員抵達屯門杯渡路及屯門公路交界時，見一群人在附近的仁愛堂賽馬會社區體育中心後門外聚集，於是朝人群跑去追截，期門聽見打碎玻璃瓶的聲音。6名被告事後被捕，他們均身穿黑上衣，亦被搜出如護目鏡、防毒面具等裝備。警員其後在女被告的背包中搜出兩個含易燃氣體的氣罐、打火機及對講機，並在一名男學生的背包中找到打火機及火機油等，另從其餘被告的背包及手套中發現微量易燃溶劑等。警方亦在現場檢獲兩枚汽油彈。

截獲女被告的女警員李燕華出庭作供，稱當日接獲通知有人堵路，於是與同袍一同抵達現場。她當時看見有數名黑衣人四散，其同袍亦往追截，她跑至10米外後看見女被告站在一燈柱位置，於是上前詢問及插身，但並沒有搜獲任何可疑物件。李指其同袍交予她一個現場拾獲的背包，內有石油氣罐、火機及女性用品等。李認為是一個女性的背包，而現場只有女被告是女性，故向她詢問。女被告初否認背包屬她所有，但及後則承認背包是她的，並指石油氣乃一個不認識的人「塞比」她的。李於是警誡女被告，女被告則稱只是放工途經該處。