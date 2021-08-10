車Cam直擊：沙田少年馬路上踏電動滑板　意外跌倒險象環生

今早(10日)互聯網流傳一段車Cam短片，拍到一名少年在沙田大涌橋路往大圍方向的行車路上踏電動滑板，期間險象環生。少年途經曾大屋遊樂場對開時，尾隨一輛巴士經過十字路口黃格仔，其後巴士疑減慢車速，少年未及收慢，失去平衡跌倒，並倒臥在行車路上驚險萬分，幸無被駛經車輛撞倒。片段拍攝日期為今早8時15分，東網向警察公共關係科查詢，指暫時未收到接報個案。

事件引起網民熱議，有人指當時見到少年踏住電動滑板不斷「行吓跌吓」，有司機不停響號作出警示，但他仍然我行我素，不屈不撓沿行車線繼續玩，更挑釁其他勸喻其離開行車線的司機。另有網民稱，少年的行為至少觸犯4宗罪，包括無牌駕駛、駕駛時沒有第三者風險保險、駕駛未有登記車輛及在沒有戴上防護頭盔的情況下駕駛電單車。

電動滑板可在網上購買，價錢由約1,300至3,500港元不等，重量5至9公斤，續航最長距離達35公里，最高時速可達40公里，視乎電動滑板的功率而定。不過，警方指電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用。又重申任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。